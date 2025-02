Kljub zaviranju ni uspel zaustaviti vozila, otrok jo je hudo skupil

Včeraj ob 17.10 se je v naselju Slap (občina Vipava) zgodila prometna nesreča, v kateri je bila mlajša oseba (otrok) huje telesno poškodovana.

»Na kraju je bilo ugotovljeno, da je 30-letni voznik osebnega avtomobila v omenjenem naselju vozil po ozki lokalni cesti proti središču Slapa. Ko je z vozilom pripeljal blizu ene od tamkajšnjih stanovanjskih hiš po klancu navzgor mu je iz dovozne poti stanovanjskega objekta z njegove leve strani izza zidu na vozišče pripeljal mlajši kolesar (otrok). Zaradi neprilagojene hitrosti se omenjeni voznik kljub zaviranju z vozilom ni uspel zaustaviti in je posledično s prednjim delom avtomobila zadel mlajšega kolesarja (otrok); slednji je po trčenju padel po vozišču in pri tem utrpel predvidoma hude telesne poškodbe.

Hudo poškodovanega otroka so kasneje na kraju oskrbeli reševalci NMP ZD Nova Gorica in ga prepeljali na zdravljenje v šempetrsko bolnišnico, nato pa s helikopterjem na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center. Policija je o okoliščinah hude prometne nesreče obvestila tudi preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici,« javnosti sporoča Dean Božnik s PU Nova Gorica.

Policisti bodo glede na vsa ugotovljena dejstva voznika avtomobila kazensko ovadili na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici zaradi suma kaznivega dejanja Povzročite prometne nesreče iz malomarnosti.