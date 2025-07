Kljub sodnim počitnicam se bo nadaljevalo sojenje več domnevnim morilcem

Na sodiščih se v torek začenjajo enomesečne sodne počitnice, ki bodo trajale do 15. avgusta. V tem času sodišča odločajo le o nujnih zadevah. Za zdaj so razpisani naroki predvsem v pripornih zadevah, kjer prevladujejo sojenja za umore in organiziranje prevozov migrantov. Konec julija so sklicani naroki za obtožene umora Satka Zovka, pričakovati je odločitev za Mirka Pilingerja.

Pilingerja je novomeško okrožno sodišče obsodilo na 30 let zapora zaradi domnevnega umora v novomeškem romskem naselju Brezje septembra 2022. Sodbo je potrdilo tudi višje sodišče. Vrhovni sodniki so javno obravnavo pritožbe opravili 1. julija, končno odločitev pa je mogoče pričakovati do 1. avgusta, je takrat napovedal predsednik senata Mitja Kozamernik. Do četrtka odločitev še ni bila sprejeta.

Na ljubljanskem okrožnem sodišču so za 31. julij razpisani predobravnavni naroki za domnevno vpletene v umor Satka Zovka novembra lani na Brdu v Ljubljani. Zaradi domnevnega sodelovanja pri umoru in trgovanja z drogo so v priporu poleg Dina Muzaferovića - Cezarja še Jaka Bergant, Roland Cretu, Osman Kostić in Vili Sušnik, šestemu priprtemu Bobanu Stojanoviću pa naj bi očitali le trgovanje z drogo. Obtožnica je pravnomočna.

Za torek, ko se začenjajo sodne počitnice, je ljubljansko okrožno sodišče na trboveljskem okrajnem sodišču razpisalo tudi narok v zasebni tožbi zoper poslanca SDS Žana Mahniča, ki mu članica Gibanja Svoboda Faila Pašić očita kaznivo dejanje razžalitve.