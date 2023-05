Kljub hitri intervenciji v naselju, umrla na kraju dogodka

Kot poroča uprava RS za zaščito in reševanje je ob 10.19 v naselju Mulhe, občina Šmartno pri Litiji, nenadno obolela oseba. Gasilci PGD Kostrevnica so osebi nudili prvo pomoč z oživljanjem do prihoda reševalcev NMP Litija.

Kljub hitri intervenciji reševalnih služb je oseba umrla na kraju dogodka.