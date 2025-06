Kliknil jo je na Facebooku, pa jo prevaral

V soboto so policiste Policijske postaje Nova Gorica obvestili o spletni goljufiji na Goriškem na škodo fizične osebe. Po sedanjih ugotovitvah je neznani storilec v soboto v popoldanskih urah z namenom, da bi pridobil protipravno premoženjsko korist, z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanko preko spletne aplikacije (Facebook Messenger) in kasneje od nje protipravno pridobil premoženjsko korist.

Goljufija je potekala tako, da ji je neznani storilec poslal spletno povezavo in jo v nadaljevanju po več klikih spravil v zmoto, tako da je v nadaljevanju opravila plačilno transakcijo v višini 199 evrov.

Policija svetuje Ne nasedajte klicateljem in ne potrjujte nobenih povezav, ki jih dobite po elektronski pošti ali v obliki drugih sporočil (sms sporočila). Le vsak posameznik lahko prepreči zlorabo s tem, da ne odgovarja, potrjujete in daje kakršnihkoli podatkov drugim. Sporočilo preprosto zbrišite ali pošiljatelja blokirajte. Pred kakršnokoli dejavnostjo se o vsem prej prepričajte in preverite.

Kasneje je ugotovila, da gre za spletno prevaro. Policisti PP Nova Gorica primer preiskujejo v smeri suma kaznivega dejanja goljufije.