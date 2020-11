Kličejo v imenu slovenskih policistov in zahtevajo 350 evrov

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je prejel več pritožb in ogorčenih pisem različnih podjetnikov in obrtnikov iz vse Slovenije, ki so se pritožili in izrazili ogorčenje nad ravnanjem ene izmed založb, ki na vsiljiv način zahteva denarna sredstva, pri čemer navajajo, da kličejo v imenu sindikata oziroma celo policistov ter zbirajo sredstva za izdajo pobarvanke za otroke na temo internetnih in spolnih zlorab, so sporočili iz Sindikata policistov Slovenije (SPS). Ljudje jim sporočajo tudi, da založba na izredno vsiljiv način celo zahteva nakazilo denarja, in sicer 350 evrov.



Različni podjetniki in obrtniki so ogorčeni obrnili na SPS in zahtevali pojasnila. »Zaradi velikega števila klicev, elektronskih sporočil in objav na družbenih omrežjih dajemo pojasnilo, da nobena založba niti nobeno drugo podjetje ne kliče podjetnikov in obrtnikov v imenu Sindikata policistov Slovenije. Nasprotno, Sindikat policistov Slovenije takšno ravnanje obsoja kot neprimerno in se od takšne poslovne prakse v celoti distancira. Ocenjujemo, da je zloraba imena sindikata ali policijskega poklica (in policije kot institucije nasploh) vredna vsega obsojanja in je najmanj nedostojna in neokusna,« so zapisali v sporočilu za javnost. Ker so donirali, pričakujejo drugačno obravnavo V SPS so prepričani, da takšno ravnanje pomeni zlorabo vseh policistk in policistov, saj v javnosti oziroma med obrtniki in podjetniki ustvarja vtis, da se zbirajo sredstva v imenu policije. Še več, policistke in policisti so jih seznanili, da se pri delu na terenu pogosto srečujejo s primeri, ko se posamezniki v policijskih postopkih sklicujejo na to, da so »donirali sredstva« za policiste in zaradi tega pričakujejo, da policisti ne bodo ukrepali.



SPS takšno prakso najostreje obsoja in ponovno poudarja, da nimajo popolnoma nič s takšnim ravnanjem. O zadevi so obvestili tudi Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico Slovenije.