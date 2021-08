Klicali na pomoč, v reko zapeljalo vozilo

V ponedeljek nekaj po 14. uri so na 112 in 113 prejeli več klicev, da je na Otočcu v reki Krki vozilo.



Na kraj so prihiteli gasilci in ga potegnili iz vode, a vozilo je bilo prazno. Pregledali so reko in brežino, vendar brez uspeha.



Policistom je uspelo najti lastnike vozila in voznika. Za zdaj kaže, da je 49-letnik vozilo parkiral na parkirišču in ga ni ustrezno zavaroval pred premikanjem, zato je avto sam zapeljal v Krko.

