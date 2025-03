Klic o lažnem dobičku: v spletni goljufiji oškodovan za več deset tisoč evrov

Na PP Ajdovščina so danes, 19. marca, obravnavali primer spletne goljufije preko telefonskega klica o lažnem dobičku pri trgovanju s kriptovalutami na Ajdovskem. Po prvih zbranih podatkih se je neznani storilec s češkim naglasom v telefonskem pogovoru v začetku tega tedna predstavil kot uslužbenec ene od bank, ki se ukvarja s kriptovalutami in bančništvom.

Neznani storilec je v kritičnem času, zato da bi sebi ali komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist spravil oškodovanca z lažnivim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin v zmoto, neupravičeno pridobil njegove osebne in druge podatke in storilcu omogočil upravljanje z njegovim bančnim računom preko spleta.

Neznani storilec je v nadaljevanju v škodo oškodovančevega premoženja opravil več nepooblaščenih transakcij z njegovega bančnega računa na druge bančne račune in ga oškodoval za več deset tisoč evrov. Policisti PP Ajdovščina primer kaznivega dejanja goljufije (po prvem odstavku 211. člena KZ-1) še preiskujejo in bodo na podlagi vseh ugotovljenih dejstev navedenega kaznivega dejanja podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici.

Preventivni nasveti Policije

Policija v zadnjem obdobju obravnava večje število različnih spletnih goljufij, ki se začnejo s klici lažnih bankirjev oz. trgovcev s kriptovalutami, z lažno e-pošto v imenu bančnih ustanov ipd. Goljufi kličejo na naključne telefonske številke in se lažno predstavljajo kot uslužbenci znanih menjalnic kriptovalut.

Oškodovancem običajno v polomljeni slovenščini zagotavljajo, da jih na virtualni denarnici čakajo sredstva v višini nekaj tisoč evrov. Zahtevani pogoj za izplačilo teh sredstev pa je namestitev programa za oddaljen dostop (npr. Anydesk) na računalnik in/ali mobilni aparat. V nadaljevanju storilci upravljajo z računalnikom, vstopijo v spletno banko in odtujijo vsa sredstva, ki so na voljo na računu. Internet je namreč neznansko privlačen za spletne kriminalce, napadalci z umetelnimi zvijačami in obljubami iz vas izžamejo denar ali pridobijo dragoceno finančno informacijo.

Spletni kriminalci postajajo čedalje bolj inovativni in čedalje teže jih je odkriti. Sodobni spletni prevaranti bodo storili vse, da se dokopljejo do vašega denarja in/ali vaših bančnih podatkov, pri tem pa so se pripravljeni vživeti v najrazličnejše vloge. Ob morebitnem oškodovanju občanom svetujemo, da zberejo vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čimprej obrnite na najbližjo policijsko enoto in oškodovanje prijavite policiji. Prav tako o morebitni zlorabi nemudoma obvestite svojo banko.

Policisti svetujejo, da:

se ne oglašate na neznane telefonske klice iz tujine, gre lahko tudi za ponarejene slovenske telefonske številke - če sprejmete klic s ponudbami o zaslužku s kriptovalutami, nemudoma prekinite povezavo, na računalnik ali telefon ne nameščate programov za oddaljen dostop, nikomur ne dovolite upravljanja z vašim računalnikom ali telefonom, nikomur ne dovolite dostopa do vaše spletne banke.

Ob morebitnem oškodovanju zberite vso razpoložljivo dokumentacijo (elektronsko pošto, podatke o transakcijah, morebitne mobilne številke, naslove elektronske pošte, IP številke) in se za prijavo čim prej obrnete na najbližjo policijsko enoto ter svojo banko oz. e-prijave.