Klic na PU Koper: »Preko videonadzora vidim storilca«

V četrtek ob 18. uri je policiste PU Koper poklical občan in povedal, da preko videonadzora vidi storilca, ki sta mu vlomila v hišo in sta še vedno na kraju.

Policisti so takoj odšli na kraj in ugotovili, da je dejansko vlomil samo en storilec, ki so ga na kraju tudi prijeli. 30-letnik iz Maribora je vlomil v starejši objekt, iz katerega ni nič odnesel. Policisti tako obravnavajo kaznivo dejanje poskus velike tatvine.