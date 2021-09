Klic na pomoč zaradi pretepa

Kranjski policisti so v ponedeljek obravnavali prijavo pretepa med tremi osebami. Ugotovili so nedostojno vedenje moškega, ta se je namreč drl na nekoga drugega. Kršitelja so policisti pridržali in proti njemu vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve javnega reda in miru, so sporočili iz PU Kranj.

