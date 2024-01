Klic na pomoč iz Šmihela: policija odbrzela na kraj, uporabili silo in plinski razpršilec

V četrtek okoli 22.30 so policisti PP Novo mesto prejeli klic na pomoč iz naselja Šmihel, kjer naj bi pijan moški pretepal žensko. Takoj so se odzvali in odšli na kraj, da bi zaščitili žrtev nasilja.

»Ob prihodu je 30-letni osumljenec, ki je bil vidno pod vplivom alkohola, zmerjal policiste, jih napadel in vanje pričel metati predmete. Z uporabo telesne sile in plinskega razpršilca so nasilneža obvladali, mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje,« dogajanje opišejo policisti.

Zoper moškega, ki so ga v preteklosti že obravnavali zaradi nasilnih kaznivih dejanj, bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi. Okoliščine kaznivega dejanja nasilja v družini pa še preverjajo, so še dodali.