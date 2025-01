Klic na pomoč iz planinske koče: več ljudi se je zastrupilo z ogljikovim monoksidom (FOTO)

Blejski policisti so bili v petek malo pred 23. uro obveščeni o dogodku v eni izmed planinskih koč na območju občine Gorje, kjer je skupina oseb zaradi slabega počutja potrebovala zdravniško pomoč.

Po do sedaj znanih podatkih policije je pohodnike ter ostale osebe, ki so se v večernih urah nahajale v eni izmed planinskih koč, obšla slabost, zato so preko interventne številke 112 zaprosili za zdravniško pomoč. Na kraj so odšli reševalci GRS Radovljica, ki so osebam nudili prvo pomoč in jim pomagali sestopiti v dolino.

Več osebam je bila v nadaljevanju nudena zdravniška pomoč v zdravstveni ustanovi. Tri osebe so zaradi suma zastrupitve z ogljikovim monoksidom ostale na zdravljenju, ostale so bile odpuščene v domačo oskrbo. Življenje nobene izmed teh oseb ni ogroženo, poroča kranjska policijska uprava.

V soboto še en klic na pomoč

V soboto okoli 16.20 so policisti dobili klic o slabem počutju še enega pohodnika, ki se je zadrževal v koči. Ponj jw poletela posadka vojaškega helikopterja ter ga prepeljala v zdravstveno ustanovo. Ali je to stanje kakorkoli povezano s petkovim dogodkom, pristojni še ugotavljajo.

Gasilci so na kraju opravili meritve in ugotovili prisotnost zdravju škodljivih plinov, katerih vzrok prisotnosti se še ugotavlja. Policisti so kraj zavarovali, kriminalisti pa bodo opravili ogled kraja in nadaljevali z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah tega dogodka. Pomoč pri prevozu policistov in reševalnih ekip na kraj dogodka je nudila tudi posadka helikopterja Letalske policijske enote. V planinski koči je bilo včeraj nastanjenih več pohodnikov, ki so jo v nadaljevanju zapustili in so zdaj nastanjeni na drugi lokaciji, še navajajo v poročilu kranjske policijske uprave.

O vseh ugotovitvah policijske preiskave bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.

Na pomoč tudi gorski reševalci

O dogodku so na družbenih omrežjih poročali tudi gorski reševalci GRS Radovljica. Poziv so prejeli malo po 19. uri in kmalu ugotovili, da se je v koči več oseb zastrupilo z ogljikovim monoksidom.

»Osebe smo reševalci GRS Radovljica na kraju oskrbeli, dve pospremili v dolino, eno pa z nosili klasično prenesli na Pokljuko, kjer smo vse tri osebe predali v nadaljnjo obravnavo reševalcem NMP Bled. Ostali so se sami vrnili v dolino in poiskali pomoč,« poročajo gorski reševalci.