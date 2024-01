Klic na pomoč: avto na cesti, v njem pa voznik, ki se na trkanje ne odziva

V sredo ob 18. uri so policisti prejeli obvestilo, da je v Zagorju pri Pivki že dve uri vozilo z vklopljenimi smerniki na cesti in da se oseba v vozilu na trkanje ne odziva. Policisti so vozniku odredili preizkus alkoholiziranosti, in ta je pokazal 0,52 mg/l, voznika so pregledali tudi zdravstveni delavci. Izdan mu je bil plačilni nalog, so sporočili s PU Koper.