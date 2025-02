»Obstaja nevarnost, da bi bilo lahko žrtev še več.« Tako je včeraj tožilka Mateja Gončin v sojenju za umor Danijela Božića in poskus umora Žarka Tešanovića poskušala orisati razsežnost domnevnega maščevanja samega vrha Kavaškega klana za krajo milijon evrov vredne droge na Okroglem pri Naklem v noči na 25. oktober 2019. Na muhi naj bi poleg Božića in Tešanovića imeli še Davida Šolajo, Igorja Mančića in Davorja Sevanovića (strelski napad 15. marca 2020 je preživel). Smrti, kot je znano, niso ubežali Božić, Šolaja in Mančić. Po prepričanju tožilstva so pri umoru Božića in poskusu umora Tešanovi...