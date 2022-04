Bil je 17. september predlani, nekaj pred 14. uro, ko sta se nekdanji načelnik Upravne enote Piran in tamkajšnji vodja oddelka za okolje in prostor Klavdij Mally iz Portoroža in njegova mati Marija Magda Mally v jeepu compass peljala po glavni cesti med Obrovom in Gradiščem. Obramba poudarja, da sodni izvedenec in zbrani dokazi niso ugotovili, zakaj je avto zapeljal s cestišča. Fotografija je simbolična. FOTO: Dejan Javornik 62-letni Mally pri vožnji na smernem vozišču brez označenih prometnih pasov menda ni vozil po svojem desnem pasu, ampak preblizu roba vozišča. Na ravnem delu ceste je z...