Klare niso videli več kot 5 let, v nepredušno zaprti sobi našli le še kosti (FOTO)

V bloku sredi prestolnice, dobesedno na očeh vseh sostanovalcev, je 67-letniku, po naših podatkih Tonetu Kovačiču, uspelo zadnjih pet ali šest let skrbno varovati grozljivo skrivnost. In to ne samo pred sosedi, ampak celo najbližjimi sorodniki in ne nazadnje celo uradniki na zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ves ta čas je namreč v stanovanju, po podatkih Geodetske uprave RS velikem 76 kvadratnih metrov, ki je bilo last njegove mame Klare, skrival njeno truplo in še prejemal njeno pokojnino.»Ne, nisem si mislil, da bi bilo lahko možno kaj takšnega,« je včeraj zmajeval z glavo Klarin najbližji sosed Emil ...