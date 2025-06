Mineva skoraj tri leta in pol, odkar je neznano kam v spremstvu svoje mame Melise Smrekar, ki se je prej imenovala Nataša Brumen, izginila takrat 10-letna Julija Pogačar. Oče Peter Pogačar je po vsem tem času obupan, a hkrati odločen, da bo hčerko našel, izjav za medije pa po vsem tem času ne daje več. Ta sekta nasprotuje šolanju in verjame, da so vsi zdravniki plačani agenti vlade, da ubijajo ljudi. Vse od 3. novembra 2021 sta na spletni strani slovenske policije tako mama kot hči zavedeni kot pogrešani, od 25. februarja letos pa je Meliso mogoče najti na spletni strani policije tudi med is...