POGREŠANA OSEBA

Kje je 41-letna Katarina, ki je potrebna zdravniške pomoči? Policija prosi za pomoč (FOTO)

Po informacijah Policijske uprave Kranj je bila pogrešana nazadnje videna danes okoli 11.30 na njenem naslovu prebivanja v Škofji Loki.
Fotografija: Simbolična slika
Simbolična slika

M. J.
11.09.2025 ob 19:03
11.09.2025 ob 19:06
M. J.
11.09.2025 ob 19:03
11.09.2025 ob 19:06

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so bili policisti Policijske postaje Škofja Loka danes, 11. septembra 2025, nekaj čez 13. uro, obveščeni o pogrešani osebi, in sicer je pogrešana 41-letna Katarina Berce iz Škofje Loke.

Pogrešana oseba
Pogrešana oseba

Po informacijah omenjene policijske uprave je bila pogrešana nazadnje videna danes okoli 11.30 na njenem naslovu prebivanja v Škofji Loki. »Visoka je okoli 160 cm, suhe postave in ima kratke svetle lase. Oblečena je bila v roza majico s kratkimi rokavi, bež trenirko in obuta v svetle superge. V laseh ima lahko trak. Mobilnega telefona nima pri sebi, prav tako ne osebnih dokumentov,« so zapisali na omenjeni policijski upravi. Po besedah PU Kranj je oseba potrebna zdravniške pomoči.

PU Kranj prosi vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka (telefon (04) 502 37 00) ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Škofja Loka poziv javnosti pogrešana oseba

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

