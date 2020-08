Kirurgu odškodnino trgajo z računa

10 milijonov evrov je dolžan nekdanjemu pacientu.

Izraelski pacient je zdaj trajni invalid. FOTO: Shutterstock

Priznanje sodb

Dolencu vsak mesec trgajo od pokojnine, pravnomočen je tudi sklep o izvršbi na nepremičninah na območju Ptuja.

Košarica ustavnega sodišča

Mesika si lahko zagotovi in krije 24-urno nego. FOTO: Banka Slovenije

Oprostilna sodba

Vinko Dolenc je konec leta 2012, ko je bilo vedno bolj jasno, da bo moral izraelskemu pacientu skupaj z obrestmi plačati gromozansko odškodnino, zavaroval svoji nepremičnini, vredni milijon evrov, z zemljiškim dolgom v vrednosti štirih milijonov evrov. Zaradi tega je tako Dolenca kakor njegovega odvetnika Mitjo Vidmarja preganjalo tožilstvo, češ da je šlo za lažni vpis zemljiškega dolga, da bi se Dolenc izognil plačilu odškodnine, s čimer naj bi storil poskus goljufije, odvetnik pa naj bi mu pri tem pomagal. Sodišče je oba v kazenskem postopku pravnomočno opralo krivde.

Za približno 10 milijonov evrov odškodnine, obresti in stroškov se je nabralo v letih, odkar upokojeni nevrokirurgposkuša z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi izpodbiti pravnomočno sodbo izraelskega sodišča. To je pred 14 leti razsodilo, da mora svojemu nekdanjemu pacientuizplačati gromozansko odškodnino, ker je po operaciji možganskega tumorja ostal trajni invalid. Zdi se, da bo Mesika po letih sodnih postopkov vendarle dobil vsaj nekaj denarja. Vsega najbrž nikoli.Dolencu namreč v skladu s pravnomočnim sklepom o izvršbi vsak mesec trgajo določen znesek od pokojnine z bančnega računa. Po naših podatkih je pravnomočen tudi sklep o izvršbi na nepremičninah na območju Ptuja (menda gre za njivo in gozd), za kateri je cenilec že izdelal cenitev, tako da bi morali nepremičnini kmalu na dražbo, denar od prodaje pa bo prav tako dobil Izraelec. Ni pa še rešeno vprašanje rubeža na nepremičnini, dvoetažnem stanovanju v Ljubljani, nam je potrdila odvetnica MesikeSlednja glede na znesek, Dolenčevo starost in ugotovljeno premoženje pričakuje, da dolgovani znesek bržkone ne bo nikoli izplačan v celoti. Je pa kljub temu zadovoljna, da njena stranka vsak mesec vendarle dobi zadovoljiv znesek, da si lahko zagotovi in krije 24-urno nego, ki jo potrebuje.Zgodba o milijonski odškodnini, kakršne naša sodna praksa ne pozna, ima že dolgo brado. Potem ko je sodišče v Tel Avivu Mesiki leta 2006 prisodilo za slovenske razmere gromozansko odškodnino v višini dobrih 11 milijonov izraelskih novih šeklov (235.000 evrov za nepremoženjsko in 2,39 milijona evrov za premoženjsko škodo), je Izraelec v Sloveniji sprožil postopek za priznanje izraelskih sodb.Okrožno sodišče je v prvem postopku leta 2012 priznalo veljavnost izraelskih sodb, po katerih mora Dolenc plačati Mesiki odškodnino, ker je po operaciji možganskega tumorja maja 1992 v ljubljanskem kliničnem centru ostal trajni invalid. Izraelska sodnica je Dolenca v sodbi tudi okrcala, da se je na vse pretege izogibal sojenju v Izraelu oziroma ga zavlačeval; to ga je na koncu stalo sodbo v odsotnosti in večmilijonsko odškodnino.Dolenc je priznanju sodb v Sloveniji ugovarjal, a ga je zavrnil najprej senat okrožnega sodišča, maja 2013 pa še vrhovno sodišče. Po pravnomočnosti priznanja izraelskih sodb je Mesika v Sloveniji začel voditi izvršilne postopke, tako da so Dolencu do končne odločitve ustavnega sodišča, kamor se je kirurg obrnil z ustavno pritožbo, že trgali denar z bančnega računa. A mu je potem ustavno sodišče marca 2016 dalo prav in razveljavilo vse odločbe rednih sodišč, češ da so mu bila kršena procesna jamstva ustavnega člena o enakem varstvu pravic.Okrožno sodišče je zato odločalo ponovno in novembra 2017 zavrnilo predlog za priznanje izraelskih sodb, češ da niso izpolnjeni vsi pogoji za priznanje. Menilo je, da ni podana vzajemnost priznavanja tujih sodnih odločb z Izraelom, v delu, ki se nanaša na odškodnino za premoženjsko škodo, pa da je podan tudi pridržek javnega reda. Vrhovno sodišče pa je to odločitev spremenilo in priznalo veljavnost izraelskih sodb, po katerih mora upokojeni nevrokirurg nekdanjemu pacientu vendarle plačati milijonsko odškodnino. Tudi po slovenskem pravu sicer za zdravnika odgovarja zdravstvena ustanova, v kateri je opravljen poseg, a le če bi bila pogodba sklenjena z ustanovo. Mesika pa jo je sklenil neposredno z Dolencem, ki se je šele pozneje odločil, kje ga bo operiral.Dolenc je znova poskusil pri ustavnih sodnikih, ki so mu enkrat že prisluhnili, vendar so mu tokrat dali košarico. Njegove ustavne pritožbe sploh niso sprejeli v obravnavo, ker so ugotovili, da ne gre za kršitev človekovih pravic.