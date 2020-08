Kirurgu iz UKC očitajo odgovornost za smrt štirih otrok

V UKC vsebine poravnave ne razkrivajo, prav tako ne pooblaščenec tožnikov. FOTO: Leon Vidic

Štiri leta in pol po vložitvi kazenske ovadbe zoper nekdanjega kirurga v programu otroške srčne kirurgije v ljubljanskem kliničnem centru (UKC) zaradi domnevno malomarnega zdravljenja in posledične smrti malih pacientov odločitve o tem, ali bo sodna preiskava uvedena ali ne, še ni.Kirurguočitajo štiri kazniva dejanja malomarnega zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti, ki naj bi prispevalo k smrti otrok; šlo naj bi za štiri primere, ki jih je v svojem poročilu izpostavila tudi mednarodna nadzorna komisija zdravniške zbornice. Ta je namreč ocenila, da so med zdravljenjem nastale pomanjkljivosti.A štiri leta in pol po vložitvi ovadbe epiloga še ni. Pred slabima dvema letoma so nam s tožilstva odgovorili, da je preiskovalna sodnica ugodila predlogu tožilstva in izvedenstvo odredila strokovnjaku iz tujine, iz Univerzitetne klinike v Bonnu. Na sodišču pojasnjujejo, da gre za obsežno zadevo, ki vsebuje več kot dva tisoč strani. »Sodišče je angažiralo tujega strokovnjaka in je moralo zato zagotoviti ustreznega tolmača s specifičnim znanjem s področja medicinske terminologije.« Zaradi pospešitve postopka je menda sodišče del že prevedenega gradiva nedavno posredovalo izvedencu v izdelavo mnenja, preostali del pa naknadno. »Rok za izdelavo mnenja je glede na obseg zadeve tri mesece.«Medtem pa tečeta dva odškodninska postopka na pravdnem oddelku tukajšnjega okrožnega sodišča; pravzaprav zdaj le eden, saj je bila v drugem sklenjena poravnava. Čeprav se je UKC doslej otepal odgovornosti za smrt dečka, ki se je pri njih zdravil zaradi prirojene srčne napake in je maja 2013 po operaciji umrl, je očitno spremenil mnenje. UKC in zavarovalnica sta z dečkovimi svojci sklenila sodno poravnavo, vsebine pa ne razkrivajo ne v UKC ne pooblaščenec tožnikov odvetnik. Štiričlanska družina umrlega dečka je sicer s tožbo zahtevala skupaj 80 tisočakov.V tožbi so se sklicevali na poročilo o opravljenem strokovnem nadzoru nad otroškim kardiokirurškim programom v UKC za obdobje 2007–2014, ki ga je pripravila mednarodna komisija. Iz njega izhaja, da je tudi v tem primeru šlo za resno odsotnost infrastrukture, protokolov in operacijskih zapisnikov, ni bilo nobenega sodelovanja med enotama za intenzivno terapijo, šlo je za napačno odločanje in popolnoma neodgovorno ravnanje glavnega kirurga. »Še več, iz poročila določno izhaja, da je zaradi napak delavcev tožene stranke prišlo do zapletov in smrti dečka, njegova obravnava pa je bila 'kompromitirana',« je takrat pojasnil odvetnik Sluga.Še vedno pa je odprt postopek, ki so ga sprožili starši malega, ki odgovornost za njegovo težko invalidnost pripisujejo zdravnikom in razmeram na otroški srčni kirurgiji ljubljanskega kliničnega centra. V zadevi čakajo na izdelavo izvedeniškega mnenja iz tujine; trenutno prevajajo dokumentacijo.