Ker sta že bila pijana, v lokalu nista dobila alkohola, kar je sledilo, bi se lahko tragično končalo

Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj popoldan, nekaj minut pred 18. uro, obveščen o kršitvi javnega reda v enem izmed gostinskih lokalov na območju Policijske postaje Slovenska Bistrica, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

Moška, stara 41 in 56 let, sta v lokalu želela naročiti alkoholni pijači, a ker sta bila kljub precej zgodnji uri že močno opita, jima zaposlena alkohola ni želela postreči.

»Moška sta nato lokal zapustila in se na parkirišču sprla. Med prepirom je 41-letni moški posegel po ostrem predmetu ter pričel zamahovati proti 56-letniku, vendar ga pri tem ni poškodoval. Po tem je 41-letni moški parkirišče zapustil, vendar so ga policisti izsledili ter mu predmet odvzeli,« so incident opisali na PU Maribor.

Z zbiranjem obvestili policisti sicer še nadaljujejo, bodo pa zoper oba moška uvedli prekrškovni postopek zaradi več kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru, Zakona o motornih vozilih ter Zakona o pravilih cestnega prometa, zoper 41-letnika sledi tudi prekrškovni postopek po določilih Zakona o orožju, so še pojasnili.