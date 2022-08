Ker se ni umirila, so ji morali nadeti lisice

Na območju PP Podlehnik je prišlo včeraj, 23. avgusta, v večernem času do kršitve javnega reda in miru v zasebnem prostoru. 36-letnica, ki je bila pod vplivom alkohola, je kričala na svojega 46-letnega zunajzakonskega partnerja in ga poniževala tudi vpričo policistov. Za njihove ukaze se ni menila, zaradi česar so zoper njo odredili pridržanje do streznitve.

Uporabiti so morali tudi sredstva za vklepanje in vezanje – lisice. Kršiteljica si je s tem prislužila plačilni nalog zaradi kršitve določil zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) čl. 6/4-1 (globa 625,94 evra) in 22/1 (globa 333,83 evra).