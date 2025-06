Ker se je želela odseliti od njega, jo je udaril, brcnil v nogo in nanjo kričal

Postojnski policisti so bili zjutraj napoteni v eno od naselij v okolici Postojne, od koder je klicala ženska in prijavila, da jo je napadel partner. Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 49-letni moški prišel v spor s svojo partnerico, saj se slednja želi odseliti od njega, pri čemer jo je udaril in nanjo kričal. Ravno tako jo je brcnil v nogo in jo zmerjal. Zoper kršitelja so policisti uvedli hitri postopek.