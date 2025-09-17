Ker kadra ni, pravica stoji: Vetrim (20) ni prišel na sodišče, od devetošolca izsilil vsaj 62 tisočakov

Domnevni 20-letni izsiljevalec Vetrim Gashi ni prišel na sodišče. Pravosodni policisti ga niso privedli, zato so obravnavo preklicali.

Tukajšnje tožilstvo je maja vložilo obtožnico proti 20-letnemu Vetrimu Gashiju, državljanu Kosova z začasnim prebivališčem v štajerski prestolnici, ki je v sostorilstvu z mladoletnim rojakom od devetošolca z grožnjami izsilil vsaj 62.000 evrov. Gashiju, ki je obtožen še enega poskusa izsiljevanja, je odklenkalo februarja, ko so mu po hišni preiskavi lisice nadeli policijski preiskovalci, ki so zbrali dovolj dokazov, da ga je preiskovalni sodnik poslal v priporniško celico mariborskih zaporov. 62 tisoč ali še več je menda izsilil od devetošolca. Čeprav blizu, ni šlo Včeraj bi moral 20-letnik ...