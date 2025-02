Ker ju je odklonila, so 22-letnico mariborski policisti pridržali

V okolici Slovenske Bistrice je voznica osebnega avtomobila trčila v osebni avtomobil ter s kraja odpeljala. V kasnejšem postopku s policisti je odklonila preizkus alkoholiziranosti in test na prisotnost prepovedanih drog. 22-letnica je bila pridržana, so navedli mariborski policisti.

Z vožnjo ogrožal

Zgodaj zjutraj pa so policiste obvestili, da voznik v okolici Dornave s svojo vožnjo ogroža druge prometne udeležence, voznika so policisti ustavili na območju Ptuja in ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola (1.12 mg/l alkohola). Vozilo so mu zasegli, izdan mu je bil plačilni nalog, sledi obdolžilni predlog.