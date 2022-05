Ker jim niso postregli alkohola, so začeli razgrajati

V ponedeljek okoli 14. ure so bili policisti obveščeni, da pred gostinskim lokalom v središču Celja trije moški kršijo javni red in mir.

Do nadlegovanja osebja je prišlo, ker zaposlena v lokalu, kršiteljem, ki so bili vidno pod vplivom alkohola, ni hotela postreči alkoholnih pijač. Dva sta kraj zapustila še pred prihodom patrulje, tretjemu, staremu 59 let, pa sta policista odvzela prostost in mu odredila pridržanje.