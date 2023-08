Ker je Jaka občeval z njegovo mamo, ga je zabodel

Na kranjskem okrožnem sodišču se je včeraj začelo in tudi že končalo sojenje 28-letnemu Timu Mlinariču iz Kranja, ki je 9. maja letos okoli 19.30 doma na Savski cesti v Kranju s kuhinjskim nožem hudo poškodoval maminega partnerja. Le hitremu odzivu policistov in reševalcev, ki jih je poklicala na pomoč storilčeva mati, gre zahvala, da je poškodovani 48-letni Jaka Suhadolc še živ. Obdolženi mu je namreč zadal kar osem vbodnih ran v zgornji del telesa. Od napada je obdolženi v priporu na forenzičnem oddelku mariborske psihiatrije, kjer bo prestajal tudi kazen. Tožilstvo in obramba sta se na pod...