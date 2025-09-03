Ker ga je opozoril, da ne sme tako voziti, ga je Koprčan fizično napadel
Policisti so v nedeljo posredovali na bencinskem servisu na Šmarski cesti v Kopru, od koder je klical 26-letni Izolan in prijavil, da ga je neznani moški fizično napadel.
Opozoril ga je, da ne sme tako voziti
V postopku je policistom pojasnil, da se je pred tem s skirojem pripeljal na bencinski servis, nasproti pa je napačno po enosmerni pripeljal osebni avtomobil, ki ga je vozil 28-letni Koprčan. Prvi je voznika osebnega avtomobila opozoril, da ne sme tako voziti, zaradi česar ga je voznik osebnega avtomobila z rokami prijel za desno roko in mu strgal rokav na majici ter ga istočasno pričel verbalno žaliti. Koprčanu so policisti na kraju izdali plačilni nalog.
