Ker ga je opozoril, da ne sme tako voziti, ga je Koprčan fizično napadel

Policisti so v nedeljo posredovali na bencinskem servisu na Šmarski cesti v Kopru, od koder je klical 26-letni Izolan in prijavil, da ga je neznani moški fizično napadel.

Opozoril ga je, da ne sme tako voziti

V postopku je policistom pojasnil, da se je pred tem s skirojem pripeljal na bencinski servis, nasproti pa je napačno po enosmerni pripeljal osebni avtomobil, ki ga je vozil 28-letni Koprčan. Prvi je voznika osebnega avtomobila opozoril, da ne sme tako voziti, zaradi česar ga je voznik osebnega avtomobila z rokami prijel za desno roko in mu strgal rokav na majici ter ga istočasno pričel verbalno žaliti. Koprčanu so policisti na kraju izdali plačilni nalog.