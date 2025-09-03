INCIDENT

Ker ga je opozoril, da ne sme tako voziti, ga je Koprčan fizično napadel

Zgodilo se je na bencinskem servisu na Šmarski cesti v Kopru.
Fotografija: Simbolična fotografija FOTO: Andranik Hakobyan/Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična fotografija FOTO: Andranik Hakobyan/Getty Images

M. U.
03.09.2025 ob 11:25
03.09.2025 ob 11:26
M. U.
03.09.2025 ob 11:25
03.09.2025 ob 11:26

Policisti so v nedeljo posredovali na bencinskem servisu na Šmarski cesti v Kopru, od koder je klical 26-letni Izolan in prijavil, da ga je neznani moški fizično napadel.

Opozoril ga je, da ne sme tako voziti

V postopku je policistom pojasnil, da se je pred tem s skirojem pripeljal na bencinski servis, nasproti pa je napačno po enosmerni pripeljal osebni avtomobil, ki ga je vozil 28-letni Koprčan. Prvi je voznika osebnega avtomobila opozoril, da ne sme tako voziti, zaradi česar ga je voznik osebnega avtomobila z rokami prijel za desno roko in mu strgal rokav na majici ter ga istočasno pričel verbalno žaliti. Koprčanu so policisti na kraju izdali plačilni nalog.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

Koper bencinski servis policija PU Koper avto voznik napad

Priporočamo

Dolgoročna vremenska napoved razkriva, kakšna zima nas čaka
Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila
Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)
Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Komentarji:

Priporočamo

Dolgoročna vremenska napoved razkriva, kakšna zima nas čaka
Tekmovalca šova Sandija ujeli na zmenku z mlado članico SDS: to sta nam razkrila
Krvavi obračun sredi ulice, Dejan (37) umrl pred gostinskim lokalom (FOTO)
Po hudi bolezni umrla nekdanja reprezentantka Marjeta Skok

Izbrano za vas

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Predstavitvene informacije

 
Promo

Vadba, ki vas bo zasvojila

 
Promo

Zakaj mladi tako množično odhajajo v tujino?

 
Promo

»Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

 
Promo

Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo Photo

Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

 
Promo

Kateri bodo najbolj zanimivi dogodki v prihodnjih dveh letih?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.