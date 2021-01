Keha in oprostilka za požig toplic!

Obsojeni Viran Jurkovič z zagovornikom Medvedom, ki se bo na sodbo pritožil. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Ves objekt je bil v ognju. Foto: Arhiv SN

Tožilec Jože Zevnik se bo pritožil zoper oprostilno sodbo za Mateja Hudorovca. FOTO: Nada Černič Cvetanovski

Dejstvo, da je Jurkovič prihajal iz gorečega dela, Hudorovac pa iz drugega, je bila ena od okoliščin, ki je sodnico spravila v dvom, če je pri požaru sodeloval tudi slednji.

To je bila slaba naivna predstava.

100 tisoč evrov naj bi bilo škode.

Deset mesecev po požaru, ki je upepelil nekaj sto kvadratnih metrov velik lokal Cabana in kazino, ki ju je imela v najemu Lambo elektronikaiz Maribora, sicer pa je last Term Čatež, je sodnicaz izrekom sodbe zaključila sojenje.Tako je 27-letnemuza požig objekta prisodila 5 let zapora, 19-letnegapa je v dvomu oprostila požiga. Ja pa vsakemu odmerila po 10 mesecev zaporne kazni zaradi velike tatvine, saj sta vlomila v objekt in ukradla najmanj 400 evrov menjalnega denarja. Jurkoviču je nato izrekla enotno kazen 5 let in 6 mesecev zapora, Hudorovcu pa 10 mesecev, pogojne kazni od prej pa mu ni preklicala.Pijana in krvavaPojdimo na začetek. Sedmega februarja zvečer policijska patrulja v rondoju v Čatežu naleti na dva moška in žensko. Trojka se poskuša izmakniti policijskim očem, a policista vseeno opravita identifikacijski postopek. Moška sta Viran Jurkovič in Matej Hudorovac, oba sta okrvavljena po rokah, a ne vesta, zakaj. Komunikacija z njima je težka, ker sta močno opita.Kakšno uro pozneje ista policijska patrulja spet sreča omenjena možaka iz Kerinovega Grma, ženske ni več zraven, ki marširata proti Termam Čatež. Ob treh zjutraj Viran Jurkovič stoji pred gorečim objektom v Termah Čatež in tako kot nekateri drugi očividci kliče številko 113. Pove, da v Čatežu gori. Ker se mu zdi, da je reakcijski čas policije in gasilcev predolg, kliče še enkrat. »To je bila slaba naivna predstava, da bi se z njo zavaroval,« to Jurkovičevo gesto pozneje opiše tožilec. Pred gorečim objektom na tleh na pol leži Matej Hudorovac. Jurkovič ima na zatilju poškodbo, površinsko opeklino, »kot bi ga oplazil plamen«, pozneje v postopku opredeli sodni izvedenecEden od gasilcev, ki je slučajno dopustoval v Čatežu in je bil eden prvih na kraju požara, je Roma, ki sta povedala, da sta prišla iz objekta, spraševal, če je v objektu še kakšna oseba, da bi šel reševat, a povesta, da sta bila tam sama.Kraja na urgenciZaradi bojazni, da sta se nadihala dima, Jurkoviča in Hudorovca, ki ne kažeta znakov, da sta kakor koli vpletena, z urgentnim vozilom, brez spremstva policije, odpeljejo na brežiško urgenco. Tam iz avtomata ukradeta sendviče ter kršita javni red in mir, zato zaposleni kličejo policijo. V Brežice pride krška patrulja in Mateja Hudorovca odpelje na pridržanje do streznitve, Jurkoviča pa pošljejo domov.V tem času se 600 kvadratnih metrov velik objekt med drsališčem in zimsko termalno riviero kljub več kot sto gasilcem iz 16 gasilskih društev, ki gasijo, spreminja v pepel. Pub Cabana Cafe in igralnica, v kateri je 28 igralnih avtomatov, zgorita do tal. Sprva ocenjujejo, da bo škode za več kot milijon evrov, zdaj, ob razglasitvi sodbe, operirajo s podatkom 100 tisoč evrov. Terme Čatež niso prijavile premoženjskopravnega zahtevka. Lampetu je del škode povrnila zavarovalnica, dodatni zahtevek po 28 tisočakih pa je umaknil.Ko se požar umiri, se na delo podajo preiskovalci in kriminalisti. Terme Čatež jim izročijo posnetke nadzornih kamer. Te pokažejo, da sta kmalu po zaprtju lokala vanj nasilno vstopila obtožena Viran Jurkovič in Matej Hudorovac. Mrzlično sta preiskovala prostore, odpirala predale in iskala denar. Pri tem je bil še posebno vztrajen mlajši Hudorovac. Izkupička dneva ni bilo, saj je natakar, ki je delal zadnji, tega ob zaključku službe predal na recepciji. Sta pa našla menjalni denar, najmanj 400 evrov so ga imeli v lokalu vedno na razpolago.Potem sta ugotovila, da kamera beleži njuna dejanja, in jo je Hudorovac onesposobil, zato podatkov o tem, kaj sta počela v lokalu vse do tretje ure zjutraj, ni, obtožena pa sta ves čas sojenja molčala. Nekaj minut pred tretjo uro zjutraj druga kamera pokaže oba obtožena, kako se pomikata proti izhodnim vratom. Zaradi požara nista mogla več izstopiti na vhodnih vratih, skozi katera sta prišla v objekt. Kamera pokaže, da Jurkovič prihaja iz Cabane, kjer je bil začetek in žarišče požara, Hudorovac pa po hodniku iz drugega dela, iz igralnice oz. mini kazina. Oba izstopita skozi ista vrata, ki jih prej razbijeta, in takrat se iz objekta že začne kaditi.Psička odkrila petrolejDejstvo, da je Jurkovič prihajal iz gorečega dela, Hudorovac pa iz drugega, je bila ena od okoliščin, ki je sodnico spravila v dvom, če je pri požaru sodeloval tudi Hudorovac. Druga okoliščina pa je bila ta, da je imel Jurkovič opekline, Hudorovac pa ne, zato ga je v dvomu oprostila krivde. Kot je obrazložila sodnica, je požar povzročil Jurkovič, ki je po tleh polil petrolej, ki so ga hranili v lokalu, da so z njim poleti prižigali bakle, kar so potrdili tudi zaposleni. Da je bil požar podtaknjen z vnetljivo snovjo, je nakazala psička Bree, ki je usposobljena za odkrivanje izvora požarov in zazna vnetljive snovi. Na dveh mestih požarišča je odkrila sledi vnetljive snovi.Tožilec Jože Zevnik, ki je za vsakega obdolženega za povzročitev požara predlagal 6-letno zaporno kazen, se bo zoper oprostilno sodbo za Hudorovca pritožil, z oprostilko pa je zadovoljna njegova zagovornica. Prav tako se bo pritožil Jurkovičev zagovornik, ki je v postopku predlagal vrsto novih dokaznih predlogov in izvedencev, a jih je sodnica zavrnila.»Zadeva Viran Jurkovič še zdaleč ni končana. Sodišče je zelo selektivno in enostransko tolmačilo izvedene dokaze, sploh pa je sporno izvedensko mnenje izvedenca za požare,« je prepričan Medved. Dodaja, da je sodišče očitno podleglo pritisku javnosti, sploh pa ni nikakršne logike za namerni požig. Sodišče je oba obtožena oprostilo stroškov postopka.