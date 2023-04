Kdo je že požgal za nedeljo zvečer pripravljen kres?

Podobno kot marsikje po državi bodo na predvečer praznika dela, v nedeljo, 30. aprila, zvečer, zagoreli številni kresovi. Kresovanje bodo že tradicionalno pripravili tudi na Panorami »Arheološki park Poetovio«, pod Ptujskim gradom, kjer je za dogodek že vse bilo pripravljeno. Na žalost organizatorjev so se pojavili nepridipravi, ki so imeli drugačne načrte. Pripravljeni kres na Piramidi, ki je čakal na nedeljo, so požgali že na praznik upora proti okupatorju. Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je ob 15.15 v četrtek na Panorami na Ptuju zagorel kres. Gasilci PGD Ptuj so ogenj pogasili in preprečili popolno izgoretje.

Kres je delno zgorel...

Tako bo najverjetneje ostalo nekaj tudi za nedeljski večer, ko se pripravlja delavska veselica. Organizatorji kresovanja na Panorami sicer obljubljajo zabavo do jutranjih ur. Nastopili bodo: Ines Erbus, Drugo Dugme, Skupine Smile in DJ Metody. Vstopnine ne bo, v primeru slabega vremena pa bo prireditev odpadla...

»Kresovanje bo v nedeljo. Malo potrpljenja ne škodi«

»Ne vem, komu se tako mudi,« je na Facebooku nekoliko duhovito zapisala ptujska županja Nuška Gajšek: »Kresovanje bo v nedeljo. Malo potrpljenja ne škodi.« Dodala je, da so z dejanjem izničili osem ur dela: »Pa ne vemo, bo v nedeljo gorel ali ne. Ne vem, komu se je to zdelo fajn, ker ni.«

Res ni lepo, a nekoč je med vasmi veljalo za sramoto, če so fantom predčasno zakurili kres fantje iz druge vasi, zato so jih stražili, zato se mnogi sprašujejo, ali so prvomajsko praznovanje na Ptuju ogrozili vandali, ki so nenapovedano požgali kres, ali je na delu tradicija, ali pa preprosto vandalizem?