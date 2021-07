Kdo je zapeljal v rdečo? Policija prosi za pomoč (FOTO)

V nedeljo se je ob ob 20.25 v križišču Bratislavske ceste in servisne ulice v Ljubljani, zgodila prometna nesreča. FOTO: Pu Lj

V nedeljo se je ob ob 20.25 v križišču Bratislavske ceste in servisne ulice v Ljubljani, zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena osebno vozilo Kia Sportage in Audi A4, oba bele barve.V nesreči sta bila udeleženca lažje poškodovana. Iz izjav udeležencev in ogledom kraja nesreče ni bilo mogoče ugotoviti, kateri od udeleženih je zapeljal v rdečo luč v križišču.Zato zaradi razjasnitve vseh okoliščin naprošajo vse, ki so bili priče prometne nesreče, da pokličejo na št. 113 ali policijsko postajo Ljubljana Moste na 01 586 76 00.