Kdo je zabodel Marka, ni jasno, Aleksander si lahko oddahne

Natanko tri mesece po začetku sojenja se je 22-letnemu Aleksandru Božinoviću iz Ljubljane lahko odvalil velik kamen od srca. Namesto petih let zapora, kolikor bi si po mnenju tožilca Mateja Peterca zaslužil za poskus uboja 22. oktobra lani, je od ljubljanskega okrožnega sodnika Marka Justina, ki je predsedoval petčlanskemu sodnemu senatu, slišal odrešilne besede: »Oprosti se ga obtožbe.«

Da se je senat znašel pred zelo težko nalogo, je bilo mogoče ugotoviti že na začetku sojenja. Obtoženi 22-letnik, ki je bil kot varnostnik zaposlen na Banki Slovenije, je krivdo ves čas zanikal. Edino, kar je bilo gotovo v tej zadevi, so bile poškodbe 19-letnega Marka P., ki je bil tik pred polnočjo zaboden v predel trebuha z ostrim koničastim predmetom z rezilom. In to, kot je ugotovil sodni izvedenec medicinske stroke Matjaž Veselko, z enim in zelo močnim sunkom.

Aleksander Božinović si je lahko oddahnil. FOTO: Marko Feist

Utrpel je namreč vbodno rano skozi trebušno steno, s poškodbo rebrnega hrustanca na desni strani in predrtjem želodca. Zato je bilo v nevarnosti tudi njegovo življenje. Le pravočasni zdravniški pomoči in opravljeni operaciji se lahko zahvali, da je še živ.

Med sojenjem so na sodišču zaslišali več prič, pregledali več posnetkov videonadzornih kamer, a prav nobena ni dala jasnega odgovora na to, kaj se je tistega kritičnega trenutka dogajalo pred lokalom. Poleg tega pa, kot je poudaril sodnik, niti nobena od prič ni videla, da bi bil prav Božinović tisti, ki naj bi skoraj usodno ranil Marka P.

»Glede na pozicijo oseb, kot so to izpovedovale priče, številnost interakcije med posameznimi vpletenimi se zdi celo manj verjetno, da je oškodovanca zabodel prav obtoženi,« je nadaljeval sodnik in še, da niti dokazni postopek ni prinesel odgovora na vprašanje, v kateri fazi je bil ranjen Marko P.

Spomnimo, da je slednji na sodišču razlagal, kako sta takrat s prijateljem pred lokalom zagledala prijateljico Anušo P. in jo šla pozdravit. Opazila sta, da njen prijatelj urinira v grmovju, in vprašal ga je, kaj to dela. »Rekel je, če je kak problem in da bo poklical kolega, ta je res prišel. Skregali smo se, jaz sem enega udaril z roko in nogo, ne vem, katerega. Tudi eden od njiju me je udaril v predel trebuha,« se je spominjal in nadaljeval, da sta stekla stran, sam pa da je izgubil moč oziroma ga je doletel neki čudni občutek.

»Ulegel sem se na klopco ... Bolj malo se spomnim, bil sem v šoku,« je izpovedal. Seveda je bil takrat že zaboden, pri čemer pa ni vedel, kdo je to storil. Ve le, da je bil Božinović tisti, ki je prišel na pomoč fantu, ki je uriniral.

Zgodilo se je oktobra lani pred Parlament pubom. FOTO: Jure Eržen

Božinović pa je povedal, da je takrat kadil v bližini lokala in videl, kako mu prijatelj Dan Fredi G. maha. Stopil je do njega in opazil, da se prepira z nekim fantom in njegovim prijateljem. A ko je vprašal, za kaj gre, je oškodovanec zamahnil s pestjo proti njegovi glavi. »Udarcu sem se uspel izmakniti in ga brcnil. Dan in oškodovanec sta se nato začela prerivati, pri čemer je oškodovanec Dana zrušil po tleh. Mislil ga je še brcniti, in da bi to preprečil, sem ga odrinil z nogo. Z Danom sta se nato še malo prerivala, nakar sva odšla,« je razlagal obtoženi. In dodal, da je Dan Fredi G. takrat želel, da bi po odhodu tekla, a tega sam ni hotel.

Stekel je le Dan, malo pozneje sta se srečala pred veleblagovnico Nama. Na instagramu je medtem obtoženi izvedel, da je bil pred lokalom Marko P. poškodovan in da Božinovićevo nekdanje dekle, s katero je bil prej v lokalu, tam razlaga, da je kriv on.

Iz strahu odvrgel nož

In kot da zgodba še ni dovolj zapletena, je obtoženi v nadaljevanju povedal, da mu je Dan Fredi G. priznal, da je on poškodoval oškodovanca. Najprej naj bi mu rekel, da ga je poškodoval z razbitim kozarcem za pivo, nato pa, da je uporabil nož, pozneje pa je spet govoril o kozarcu. Tega sicer med prerivanjem v njegovih rokah ni opazil, pozneje, pri Nami, pa. Petčlanskemu sodnemu senatu je še zaupal, da je nož odvrgel, ker se je bal, da bi policija napačno razumela, če bi ga našla pri njem. To naj bi mu predlagal kar Dan Fredi G., ki je menda storil enako in ki je imel tudi takrat s seboj nož.

To ni tisti dokazni standard, na podlagi katerega bi bilo mogoče nekoga obsoditi in ga za pet let spraviti v arest.

Da je tistega večera »šel na stran«, pa je pripovedoval Dan Fredi G. in dodal, da ga je takrat »iz hudobije in škodoželjnosti« napadel oškodovanec. Sprva naj bi se nanj spravil verbalno, in sicer naj bi »omenjal spolne odnose z mojo mamo, nato pa še ženski spolni organ«, nato pa še fizično. Z brco v mednožje da je padel na tla. Pravi, da mu je Božinović s tem, ko je prišel zraven, rešil življenje. In če bi se moral kdo zagovarjati za poskus uboja, bi to moral biti, kot je poudaril, »gospod Marko«. Meni, da se je ta sam poškodoval.

Sprva je sicer zatrdil, da s seboj takrat ni imel noža, pozneje, ko so mu predočili obtoženčeve besede v zvezi s tem, pa je odvrnil, da se ne spomni, da bi ga imel niti da bi ga odvrgel. Ne spomni se niti, da bi obtoženemu priznal, da je poškodoval Marka.

Kdo je bil torej tistega oktobrskega večera storilec, še vedno ni znano. A dejstvo je, da je dokazov za to, da bi za poskus uboja sodišče okrivilo Božinovića, kot je poudaril sodnik, preprosto premalo: »Že tožilec je v zaključnih besedah povedal, češ da so podani indici, ki potrjujejo utemeljenost suma. Ampak to ni tisti dokazni standard, na podlagi katerega bi bilo mogoče nekoga obsoditi in ga za pet let spraviti v arest.«

Med drugim je spomnil, da je pri obtoženem težko najti motiv za obračun z oškodovancem, saj se je šele pozneje pridružil celotnemu dogajanju in se »niti ni zapletel v prepir, ampak je šele pozneje, kar so tudi druge priče potrdile, izvedel, kaj se je tam dogajalo«. Poleg tega na njegovih oblačilih niso našli bioloških sledi oškodovanca.

5 let zapora je predlagal tožilec.

Kar se tiče pritožbe na oprostilno sodbo, si bo tožilec, kot nam je povedal, vzel kakšen dan za razmislek, Božinović pa je odkorakal na prostost, saj mu je bil odpravljen hišni pripor.