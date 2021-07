Kdo je tako kruto mučil belokranjsko družino?

»Rane so se zacelile, čeprav se še vedno vidijo brazgotine. A bolj kot te so hude tiste duševne rane. Te so še kako boleče in verjetno ne bodo nikoli zaceljene, vsaj dokler ne bodo znani storilci. Strah se je naselil v nas, ja,« pravi Robert Galič s Svržakov pri Metliki. Njegova družina je decembra lani doživljala tako grozno srhljivko, kot bi jo pričakovali kvečjemu v kakšnem ameriškem kriminalnem filmu, ne pa v mirni Beli krajini, ki je daleč naokoli znana po gostoljubnosti. Z razbeljenim likalnikom so žgali tudi po obrazu. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda Neznanci so se tist...