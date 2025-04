Kdo je bil predrznež, ki je s frančiškanskega samostana na Goriškem kradel bakrene žlebove?

Dopoldne so bili policisti obveščeni o tatvini bakrenih žlebov s frančiškanskega samostana na Kostanjevici nad Novo Gorico. Po prvih podatkih je neznani storilec od včerajšnjega večera do današnje jutranje prijave kaznivega dejanja s severne strani omenjenega objekta odtujil skupno šest bakrenih žlebov (dolžine 3 in 6 m) in oškodovancu povzročil za okoli tisoč evrov materialne škode. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.

Ukradli tudi bakreno cev s stavbe javnega zavoda

Prav tako so bili policisti PU Nova Gorica obveščeni, da je neznani storilec v Rožni Dolini pri Novi Gorici s stavbe javnega zavoda odvzel odtočno bakreno cev (dolžine približno 1,40 m), ki se uporablja za odvajanje vode s strehe objekta. Po dejanju je neznanec z ukradenim predmetom odšel neznano kam. S tem je bila oškodovanemu javnemu zavodu povzročena materialna škoda za okoli 300 evrov.

Policisti ne izključujejo možnosti, da sta kaznivi dejanji povezani.

Policija: Take tatvine se dogajajo občasno

Kot je za STA povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik, se take tatvine dogajajo občasno. Ob tem je omenil večjo tatvino barvnih kovin, ki se je zgodila med 7. in 10. februarjem, ko je neznani storilec poškodoval del ograje in vstopil na odprto skladišče ter iz večjih zabojnikov odtujil večjo količino odpadnega materiala. Ob tem je bila gospodarski družbi povzročena materialna škoda za več tisoč evrov, zaradi poškodb na ograji in vhodnih drsnih vratih pa je nastalo za več sto evrov dodatne materialna škode.