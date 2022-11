Kazni za razgrajanje ne bodo ušli

Obnašanje ob nedeljski nogometni tekmi med ND Gorica in NK Olimpija bo imelo posledice za nekatere vpletene navijače. Kot je pojasnil tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik, si je tekmo ogledalo več sto gledalcev, med njimi tudi okoli 80 navijačev Olimpije in približno 40 članov privržencev domače ekipe iz navijaške skupine Terror Boys.

Trem so izrekli prepoved udeležbe na športnih prireditvah.

Že pred začetkom je na travniku pred stavbo mestne hiše izbruhnil množični pretep med člani obeh navijaških skupin, posredovali so policisti različnih policijskih enot in pripadniki posebne policijske enote. Tudi kasneje so bile manjše kršitve: metanje steklenice proti skupini gostujoče navijaške skupine in pokanje pirotehnike. Pri pregledu ob vstopu na stadion so našli še nekaj pirotehničnih izdelkov. Med tekmo je bilo zunaj nekaj pokov pirotehnike. Na tribuni so ukrepali zoper tri člane domače navijaške skupine, zoper enega sledi kazenska ovadba zaradi napada na uradno osebo.

Večino vseh kršiteljev so policisti identificirali in uvedli prekrškovne postopke za deseterico. Trem so izrekli prepoved udeležbe na športnih prireditvah.