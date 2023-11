Pri nas živeča Kosovca Faton Sallauka in Besim Selmani sta bila februarja spoznana za kriva, da sta v Ljubljani brutalno posilila zmagovalko enega od lepotnih tekmovanj. Doletelo ju je po šest let zapora, po odsluženi kazni pa še petletni izgon iz Slovenije. Njun rojak Valon Rexhepaj, ki je bil prav tako obtožen skupinskega posilstva, je bil na okrožni kazenski sodniji zaradi pomanjkanja dokazov oproščen. Sodba pa je bila zdaj za vse tri razveljavljena na višjem sodišču. Enaintridesetletni Sallauka in 40-letni Selmani bosta na vnovični prvostopenjski proces počakala v priporu, pot do 35-letne...