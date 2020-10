Kazen odslužil kar v priporu

8 mesecev zapora je dobil za grožnje.

Odvetnik Milan Krstić: »Antonio Budački je končno dojel, da ga besedni dvoboji s policisti vedno peljejo v pripor.«

Sedemindvajsetletniiz Metlike res ne mara policistov. Ničkolikokrat jim je grozil in se jim maščeval, največkrat zaradi postopkov, ki so jih imeli z njim, zato se je tudi znašel za rešetkami.Konec prejšnjega leta je prišel na prostost, a so mu jo možje v modrem znova vzeli v drugi polovici februarja, preiskovalni sodnik pa je zanj znova odredil pripor. In tokratni razlog? Spet je grozil uniformirancem, in sicer 1. in 17. februarja letos. Prvič je zagrozil dežurnemu policistu v Metliki, da bo obračunal z njim, ker da so ga neupravičeno pridržali, drugič pa mu je zavrelo v lokalu v Semiču, ko je zagledal policista v civilu. Jezen je bil nanj, ker so ga teden prej ustavili, ko je bil s prijateljem v avtu in so prijatelju vzeli vozniško dovoljenje, zato je policistu v civilu zagrozil, da ima pištolo in da se ne boji nikogar, pozival ga je tudi, naj gre ven, da bo obračunal z njim in da bo za vse plačal.Dejanji, gre za kaznivi dejanji preprečitve uradnega dejanja in grožnje, je Budački priznal in sprejel kazen, ki mu jo je ponudilo tožilstvo, tako da mu je sodnica okrožnega sodišča v Novem mestuizrekla enotno kazen osem mesecev zapora. Pri tem je upoštevala priznanje in njegovo duševno bolezen, gre za bipolarno afektivno motnjo, po drugi strani pa tudi obsežno predkaznovanost, predvsem za kazniva dejanja z elementi nasilja, in negativno naravnanost do policistov.Sicer pa je bil tokrat Budački na sodišču pozitivno razpoložen. Povedal je, da se v priporu zdravi in se bolje počuti, jemlje tudi zdravila in želi, da bi zdravljenje končal in se pozdravil, da takšnih neumnosti ne bi več počel, saj je, kot je dodal njegov zagovornikkončno spoznal, da ga vsak besedni dvoboj s policisti pripelje v pripor.Sicer pa je bil nazadnje za zapahi zato, ker je zažgal avtomobil. Ta je bil last žene policista, ki je bil v začetku lanskega leta službeno v diskoteki Bakhus v Metliki kot asistenca inšpektorjem. Ti so vzeli pod drobnogled poslovanje nočnega lokala, ki je bil zaradi hrupa trn v peti domačinom. Budački je med inšpekcijskim nadzorom za nekaj časa izginil iz diskoteke in zažgal avto. Najprej je zanikal krivdo, potem pa očitke priznal in bil obsojen na 10 mesecev zapora. Pred časom je že vrgel molotovko na stanovanjsko hišo policista in celo na PP Metlika, med domačini pa je znan, da težko kroti jezo do mož v modrem, da se hitro razburi in se maščuje z ognjem. Kot kaže, bo po novem drugače, čeprav bo moral na sodišče še zaradi starih grehov.