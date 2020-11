Kazen, da te kap: kričal na policiste in vozil brez vozniškega

Novomeški policisti so v ponedeljek med nadzorom prometa pri Mirni Peči ustavili voznika osebnega avtomobila, ki sprva njihovih znakov ni upošteval, ampak je s pospešeno hitrostjo nadaljeval vožnjo.



Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje odklonil, med postopkom se je nedostojno vedel, kričal je na policiste in ni upošteval njihovih ukazov, zato so uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.



Med postopkom so ugotovili še, da 52-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran avtomobil, ki je odjavljen iz prometa, in z nameščenimi registrskimi tablicami, ki pripadajo drugemu vozilu.



Vozilo renault twingo so mu zasegli, zaradi kršitev določil zakona o varstvu javnega reda in miru, zakona o motornih vozilih in zakona o pravilih v cestnem prometu so mu izdali plačilni nalog v višini 3.571 evrov in zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja na sodišče naslovili obdolžilni predlog.