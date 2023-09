Kavaški klan: za eno furo z mamili dobil 1000 evrov

Specializirana državna tožilca Jože Levašič in Marko Godec si lahko le želita takšne priče, kot jima jo je konec avgusta uspelo privabiti na sojenje domnevnim članom slovenske celice zloglasne balkanske kriminalne združbe kavaški klan. Tako želena priča je 41-letni srbski državljan Slavko Tešić. Po prepričanju tožilstva je imel ta v združbi, ki naj bi jo vodila Klemen Kadivec in Filip Vrzić, vlogo kurirja. V članstvo celice pa naj bi ga zvabil Darko Nevzatović, ki se je, spomnimo, prvi oglasil pri policistih, jim zaupal številne podatke in tako omogočil razbitje slovenske celice kavaškega kla...