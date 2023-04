Polna osrednja portoroška plaža je bila v soboto, 21. aprila, pred petimi leti prizorišče pravega mafijskega strelskega obračuna. »Starši z otroki so bežali proč od obale, v naš lokal in druge bližnje, gostje so se skrili pod mize, osebje je leglo na tla,« je tiste prve trenutke po streljanju opisoval najemnik ene od tamkajšnjih slaščičarn. Tarča napadalcev je bil takrat 38-letni Ljubljančan Dušan Dević - Duško, znan tudi kot Ludi Dule ali Crazy Dule, ki pa je k sreči streljanje preživel. Dević je dober prijatelj Klemna Kadivca, domnevnega vodje slovenske celice kavaškega klana, ki se je tist...