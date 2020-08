Katastrofa na stari hitri cesti: umrli štirje

Na stari hitri cesti se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrle štiri osebe, so sporočili s PU Novo mesto.s PU Novo mesto je sporočil: »Regijski center za obveščanje na številki 112 in policija na številki 113 sta bila nekaj po tretji uri popoldne obveščena o prometni nesreči na cesti Poljane pri Mirni Peči – Novo mesto (stara hitra cesta H1).Po prvih ugotovitvah policije je prišlo do čelnega trčenja dveh osebnih vozil. Umrle so štiri osebe. Na kraju so interventne službe, nekdanja hitra cesta med Trebnjem in Novim mestom je zaprta.«Zaradi opravljanje ogleda kraja in ugotavljanja okoliščin tragičnega dogodka drugih podrobnosti o prometni nesreči javnosti zaenkrat ne morejo posredovati.