Katarina (16) odšla neznano kam, lasje ji segajo čez polovico hrbta

Včeraj okoli 15. ure je odšla neznano kam Katarina Juhart, stara 16 let, stalno stanuje v kraju Plintovec, Zg. Kungota.

»Je srednje postave, višine 165 cm, težka okoli 70 kg, svetlejše polti, rjavih oči, ravnih dolgih rjavih las, ki segajo čez polovico hrbta. V času odhoda je bila oblečena v spodnji del trenerke bež barve, zgornji del pulover bež barve s kapuco in napisom na hrbtu »good things are going to heppend« in jeans jakno, obuta v bele visoke All star superge, nosi dioptrijska očala črne barve.« o pogrešani deklici sporočajo s PU Maribor.

Vse, ki bi pogrešano opazili ali o njej karkoli vedeli naprošajo, da pokličejo policijo na tel. št. 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.