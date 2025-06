Kardinalova gospa bo na sojenje še čakala

Po 86 sodnih obravnavah in po štirih letih od razkritja enega največjih vatikanskih škandalov so decembra 2023 na vatikanskem sodišču na pet let in pol zapora obsodili nekdaj vplivnega kardinala Giovannija Angela Becciuja ter na tri leta in devet mesecev zapora Cecilio Marogna. Italijanski mediji so tej ženski nadeli ime kardinalova gospa. Ker je stkala še poslovne vezi s Slovenijo, je padla v nemilost še pri naših pravosodnih organih. Becciu zaradi želje pokojnega papeža Frančiška ni sodeloval na konklavu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/ReutersPo prepričanju slovenskega tožilstva je s kaznivim d...