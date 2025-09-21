Kar tri prometne nesreče na avtocesti med Vrhniko in Brezovico! Zdaj tam daljši zastoji

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani so se zgodile tri prometne nesreče, zaprt je vozni pas. Nastajajo daljši zastoji na posameznih odsekih. Zamude je ena ura.

Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah, poroča prometnoinformacijski center, in sicer na relacijah Razdrto - Postojna pri Dilcah, skozi Postojno, Kalce - Logatec, skozi Logatec ter Logatec - Vrhnika.

Trenutno je zastoj tudi na ljubljanski severni obvoznici med Novimi Jaršami in Tomačevim proti Kosezam.

O zastojih poročajo še na relaciji Bohinjska Bela - Bled, Lucija - Strunjan in Šmarje - Koper.