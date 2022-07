Kar dve nesreči s smrtnim izidom v dveh urah: v trčenju vlaka in avtomobila umrl moški

Ob 10.11 sta v občini Ivančna Gorica trčila vlak in avtomobil, poroča uprava za zaščito in reševanje. Po naših informacijah se je prometna nesreča, ki se je zgodila med Višnjo Goro in Stično, končala s smrtnim izidom.

Pri ljubljanski policijski upravi so potrdili, da je voznik osebnega vozila zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Železniška povezava Ivančna Gorica–Višnja Gora je zaradi ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic trčenja zaprta.

Umrl tudi voznik tovornega vozila

To pa ni edina nesreča s smrtnim izidom na območju ljubljanske policijske uprave, ki so jo dopoldne obravnavali možje v modrem. Malo pred 12. uro je na cesti med Cerknico in Ložem voznik tovornega vozila s priklopnikom trčil v skalno nabrežje.

Voznik tovornega vozila je na kraju zaradi poškodb umrl. Prve ugotovitve kažejo, da je bil v nesreči udeležen sam.

Cesta Bloška Polica–Lož je zaradi ogleda kraja nesreče in odpravljanja posledic zaprta.

Ko bo znanih več podrobnosti o okoliščinah nesreč, bomo o tem poročali.