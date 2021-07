Kar 39 zapornikov dobilo certifikat NPK

V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni so v maju in juliju uspešno zaključili usposabljanji za delo v programih nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) viličarist in čistilec prostorov. Certificiranje v programu NPK viličarist je uspešno opravilo 19 obsojencev. V juliju so uspešno zaključili tudi usposabljanje za dve skupini v programu NPK čistilec prostorov.



Na certificiranju je bilo uspešnih vseh 20 kandidatov.

Usposabljanje in certificiranje obeh programov sta potekali v okviru projekta Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada in v Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij uspešno poteka že od leta 2016. V okviru projekta se obsojencem omogoča, da brezplačno pridobijo formalno izobrazbo za različne stopnje šolske izobrazbe ter znanja, spretnosti in veščine za različne deficitarne poklice, ki omogočajo zaposlitev in s tem življenje brez socialne pomoči po prestani kazni.



Od začetka projekta do konca preteklega leta je bilo v programe usposabljanja za delo (NPK) vključenih že 540 obsojencev, so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij.

