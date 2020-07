Kar 26 milijonov keša za staro železo

Gospodarski kriminal poteka neopazno, odnese pa milijone – to se kaže tudi iz včerajšnjega razkritja policije o dveh med seboj nepovezanih gospodarskih dejavnostih: prva je tekla na lokalnem nivoju Domžal in okolice Ljubljane, v njej pa je bilo z računa podjetja dvignjenih kar 26 milijonov gotovine, »ki v nadaljevanju niso bili porabljeni za delovanje gospodarske družbe«, kot se je izrazil Martin Rupnik, vodja Oddelka za gospodarsko kriminaliteto Policijske uprave Ljubljana. Glede na to, da je bila dejavnost družbe oziroma združbe odkup in prodaja odpadnih kovin, so za 26 milijonov evrov lahko obrnili precej starega železa. Od ...