Kar 140 gasilcev in helikopter v boj z ognjem, na požarišču ostala nočna straža

Včeraj ob 10.27 je zagorelo v gozdu nad Dolgo Poljano v občini Ajdovščina, kjer je gorelo že pred dvema dnevoma. Zaradi burje se je požar hitro širil navzdol proti naselju. Aktivirana so bila vsa gasilska društva Severnoprimorske regije in gasilci iz Sežane, Komna in Postojne. Požar je zajel okoli sedem hektarov, gasilcem pa ga je uspelo ukrotiti.



Podnevi je posredovalo približno 140 gasilcev in helikopter SV. Požar je bil v popoldanskih urah lokaliziran.



V nočnem času so na požarišču ostali gasilci več gasilskih društev, saj so nadzirali morebitna nova žarišča – zaradi burje obstaja možnost širitve požara, poroča uprava za zaščito in reševanje.