Klemnu Triviću Požunu se je 21. decembra 2023 po vlomu v eno od stanovanjskih hiš v ljubljanskem Zalogu zares nasmehnila sreča. Ki bi trajala, če bi bil bolj pazljiv: najdene kapljice njegove krvi na razbitem steklu balkonskih vrat in terasi balkona so ga pripeljale do pripora. In zaradi obsodilne sodbe zdaj še do zapora. In s čim si je tik pred božičnimi prazniki postregel v hiši? Z gotovino v vrednosti 10.000 evrov, eno moško in tremi ženskami ročnimi urami znamke Guess, moško uro znamke Diesel, več sončnimi očali ter več moškimi darilnimi seti. Pa tudi z več moškimi in ženskimi parfumi, že...