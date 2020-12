Neverjetni prizori na avtocesti, ni jim mar za soljudi (FOTO)

Ob 16. uri osem ur čakanja v koloni

Kolone vozil na mejnem prehodu Obrežje. FOTO: Pu Novo Mesto

Norišnica na mejnih prehodih s Hrvaško. FOTO: Pu Novo Mesto

Kolone vozil na mejnem prehodu Obrežje. FOTO: Pu Novo Mesto

Potem ko so bili včeraj med drugim dolgi zastoji na mejnem prehodu Karavanke, danes prometnoinformacijski center poroča o kaotičnem stanju na dolenjski avtocesti.V koloni vozil so ljudje spet pozabili na reševalni pas, reševalci pa so se znova le s težavo prebili do kraja trčenja.Iz PU Novo mesto so sporočili, da do daljšega čakanja in zastojev prihaja zaradi ukrepov, ki jih izvajajo hrvaški varnostni organi pri vstopu v državo, na našem območju je največ gneče na mejnih prehodih Obrežje in Metlika. Ob 13. uri je bila čakalna doba na Obrežju pri vstopu na Hrvaško okoli deset ur, kolona je bila dolga več kot 15 km. Ob 16. uri je bila čakalna doba še okoli osem ur. Do zastojev prihaja tudi na mejnem prehodu Metlika, kjer je bila čakalna doba tudi do tri ure. Povečan promet na vstopu v Hrvaško policija pričakuje vse do jutranjih ur.Na avtocesti med priključkom Drnovo in mejnim prehodom Obrežje pa tudi na širšem območju Brežic in Metlike imajo policisti že ves dan veliko dela pri urejanju prometa. Na avtocesti ugotavljajo posamezne primere, ko neodgovorni vozniki in potniki izstopajo iz vozil, hodijo po avtocesti in s tem ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Policisti se trudijovzpostavljati reševalni pas, saj številni vozniki ne upoštevajo predpisov o vzpostavitvi reševalnega pasu. Pri zavarovanju kolone policistom nudijo pomoč tudi delavci DARS. Zaradi velike gneče in s tem povezanih težav v lokalnem prometu na območju Metlike so policisti že v Novem mestu preusmerjali tovorna vozila namenjena v Metliko, proti Obrežju. Tako vMetliki, kot na širšem območju Brežic so tudi na vzporednih in lokalnih cestah poskušali zagotavljati kar najbolj nemoten promet za lokalne prebivalce.Na avtocesti Maribor–Ptuj–Gruškovje je pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški nastal zastoj, ki je dolg tri kilometre.Pred predorom Karavanke je iz smeri Avstrije proti Sloveniji nastala kolona, dolga tri kilometre. Predor občasno zapirajo.