Kaos v zabaviščnem parku v Portorožu, posredovala je policija

V sredo ob 22.31 so policisti PU Koper prejeli prijavo, da je v zabaviščni park v Portorožu prišla večja skupina Romov, ki razbijajo inventar in napadajo druge goste.



Na kraju so našli skupino oseb iz Dolenjske. Ti so povedali, da jih je druga skupina napadla, nato pa da so se razbežali. Vzrokov za konflikt niso želeli navesti, poroča PU Koper. Dodali so še, da naj bi drugi, za zdaj neznani storilci, pretepli tudi zaposlenega v zabaviščnem parku.



Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o dogajanju, preiskujejo tudi sum storitve kaznivega dejanja nasilništva.